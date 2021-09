Spezia-Milan 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 3’ st Maldini (M), 35’ st Verde (S), 41’ st Diaz (M)



Assist: 41’ st Saelemaekers (M)



Spezia (4-2-3-1): Zoet, Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni, Sala (20’ st Verde), Bourabia, Antiste (20’ st Manaj) Maggiore (20’ st Salva Ferrer), Gyasi (34’ st Strelec), Nzola. All. Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Kalulu (27’ st Calabria), Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie (37’ st Diaz), Saelemaekers, Maldini (14’ st Bennacer), Rebic (1’ st Leao), Giroud (1’ st Pellegri). All. Pioli.



Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo (To).



Ammoniti: 25’ Sala (S), 13’ st Maldini (M), 43’ st Nikolaou (S), 45’ st Hernandez