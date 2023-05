Alle spalle un midweek di coppe, la Serie A torna con la lotta Champions e la sfida salvezza che diventano sempre più tese: a quattro giornate dal termine non si può più sbagliare, a cominciare da Lecce e Lazio che aprono il 35esimo turno con l’anticipo del venerdì. Sarri e i suoi devono mettere mano al più presto alla certezza matematica del quarto posto, messo in discussione dalle tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ma deve rialzarsi anche il Lecce che viene da due ko ed ora è a +4 dalla B. Sulla lavagna scommesse i biancocelesti sono favoriti in casa contro i salentini a 1,76 e ai pugliesi andrebbe bene sia un pareggio a 3,55 che il segno 2 a 5,30. Inter e Milan scendono in campo di sabato ed entrambe devono dividersi tra Serie A e la semifinale di Champions League in programma per martedì, con il derby che è in prima fila nella testa di Pioli ed Inzaghi. Ai rossoneri tocca l’avversario più tosto, uno Spezia che con un solo punto conquistato in cinque giornate è sprofondato al terzultimo posto e la vittoria del Milan non è così scontata a 1,95. Per l’Inter dovrebbe invece arrivare contro il Sassuolo la quinta vittoria di fila in campionato: lo stato di forma dei nerazzurri è palese al punto che a San Siro il segno 1 vale 1,42. Sempre di sabato, l’Atalanta vuole godersi un finale di stagione da protagonista e per farlo deve superare la Salernitana, centrando quel segno 2 che in Campania vale 1,69. Domenica sera le gare più delicate sono Verona-Torino, con i veneti nettamente più motivati (segno 1 a 2,42) e Juventus-Cremonese, con i bianconeri favoriti a 1,38 e i grigiorossi che vista la classifica devono puntare al massimo bottino anche se il segno 2 è proposto su Betaland a 8,25. In Bologna-Roma la squadra di Mourinho potrebbe essere distratta dalla gara di ritorno contro il Bayer e dalla consapevolezza che l’Europa League è il primo obiettivo: il tecnico portoghese deve fare i conti con i molti infortuni e non è un caso se i giallorossi sono proposti vincenti a 2,45.