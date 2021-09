Spezia-Milan è la partita che apre la sesta giornata di Serie A alle 15. Quasi un testacoda al quale i rossoneri si presentano ancora imbattuti con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate. Tra i punti di forza della squadra di Pioli c'è la difesa: solo due gol subiti da inizio campionato (e 10 fatti), contro Juve e Cagliari. Dall'altra parte c'è uno Spezia quasi in zona retrocessione, con una sola vittoria e un pareggio nelle prime cinque giornate; tre sconfitte nelle ultime tre partite nelle quali ha conquistato punti solo nella vittoria per 2-1 contro il Venezia.



Pioli è ancora senza Ibra ma lancia Giroud dal primo minuto; dietro di lui Saelemaekers, Rebic e Maldini, sorpresa di giornata. Tonali-Kessie in mediana, in difesa confermato Kalulu da terzino destro con la coppia Tomori-Romagnoli al centro e Theo Hernandez dall'altra parte. In panchina Brahim Diaz e Leao. Thiago Motta preferisce Nzola a Verde e dietro l'attaccante francese schiera il terzetto Antiste-Maggiore-Gyasi. Bourabia e Sala davanti alla difesa dove ci saranno Amian, Nikolaou, Hristov e Bastoni.



Spezia-Milan, le formazioni ufficiali:



Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolau, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Antiste, Maggiore, Gyasi; Nzola. All.: Motta.​

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All.: Pioli.