Dopo la sconfitta per 6-1 contro la Lazio, Thiago Motta, allenatore dello Spezia, si è espresso così.



“La partita scorsa a Cagliari siamo andati sul 2-0 e abbiamo rischiato pure di perdere. Stasera abbiamo iniziato anche troppo bene, dobbiamo migliorare ma la responsabilità è solo mia. Abbiamo parlato negli spogliatoi e sicuramente vedremo un’altra squadra nella prossima partita”.



“Siamo stati in difficoltà nella fase difensiva contro una squadra importante, abbiamo cercato di recuperare la palla alta ma non ci siamo riusciti. Ora ci sono due settimane per preparare la gara con l’Udinese”.