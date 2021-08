Alla vigilia del debutto contro il Cagliari, il nuovo allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato così in conferenza stampa: "Le sensazioni sono positive, avremo una partita complicata ma sono fiducioso. Mi aspetto un Cagliari all'attacco, noi non è escluso che possiamo cambiare qualcosa. L'alibi mercato? No, non userò mai scuse prima di una partita. Noi siamo forti così e cercheremo di portare a casa i tre punti. Anche il caldo non sarà un problema, i nostri giocatori stanno bene e l'hanno dimostrato in settimana in Coppa Italia. Per i calciatori dello Spezia il clima non può essere un alibi".