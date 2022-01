Vigilia del derby per loe per il suo tecnicoa, che in conferenza stampa ha analizzato la sfida contro la Sampdoria:: "Dopo San Siro le mie sensazioni sono state positive, come quando abbiamo giocato bene ma non abbiamo ottenuto ciò che meritavamo. La vittoria è positiva, dà fiducia e dà consapevolezza: il lavoro fatto è quello giusto e ci dà fiducia per le prossime partite"."Non vanno fatti processi. Tutti possiamo migliorare e rispetto moltissimo il difficile lavoro degli arbitri. Non sono stato d'accordo con certe decisioni loro, ma continuo a rispettarli"."No, non deve accadere, dobbiamo stare attenti. Conosciamo le difficoltà che abbiamo passato per arrivare a questo momento. Non possiamo controllare tutto, l'entusiasmo all'esterno è buono ma noi dobbiamo pensare al nostro quotidiano, cercare di fare il nostro meglio e avere responsabilità lavorando. Siamo un gruppo serio, lavoriamo per il nostro obiettivo insieme"."Come in tutte le partite affrontate fino ad ora sarà difficile. A volte abbiamo vinto, altre no, altre abbiamo pareggiando nonostante meritassimo di più, o a volte meritando meno. Tutte le partite che restano sono importanti e la più importante è la prossima, con la Samp. Va affrontata con impegno, serietà, lavoro, responsabilità e al massimo, perché è la più importante"."Dipende dalla partita e dal momento, ci sono tante variabili. Parlare di un pareggio dipende dal momento di come va la partita. Ci sono tante variabili ed è difficile dirlo ora"."Mi aspetto una Samp motivatissima e con grande entusiasmo. Approfitto per spendere una parola per D'Aversa, un collega: è un momento difficile per lui, lo conosco ed è una persona forte e seria, che lavora. Un grandissimo professionista, deve alzare la testa e continuare la sua strada"."Non abbiamo il nostro capitano, che ha fatto una grandissima partita a Milano. Questo è il calcio. Una volta gioca lui e una volta deve aspettare. È una grandissima opportunità per chi scenderà in campo. Sono convinto che chi giocherà lo farà molto bene, continuando come fatto fino ad oggi"."È un ragazzo giovane che è arrivato e ha dato una grande mano quando ha avuto le opportunità. Deve crescere in tutto, è interessantissimo e ha una potenzialità enorme e ha la voglia e l'entusiasmo per farlo. Lo sta facendo ogni giorno, quando toccherà a lui ci darà una mano"."Molto, ma non solo per oggi. Da inizio stagione ho visto un grandissimo entusiasmo, grande voglia di sostenerci anche nei momenti più difficili. In questo momento dobbiamo approfittare della loro energia ed essere noi in campo a trasmettere gli ingredienti giusti per una buona prestazione e ottenere il risultato che meritiamo".