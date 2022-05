L'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo la sconfitta indolore contro il Napoli:



"Sono soddisfatto del risultato ottenuto con lo Spezia. Alla fine di questa stagione è normale che circolino delle voci ma l'unica chiamata che mi interessa è quella delle mie bambine. Poi ci prendiamo del tempo per parlare, ma questo è il momento di pensare alla mia famiglia e alle mie figlie che oggi festeggiano 10 anni. Non le vedo da due mesi. In questo momento mi interessa solo riabbracciarle. Non guarderò neanche le partite nel pomeriggio, ho una festa con i miei ragazzi. Mi aggiornerò comunque sui risultati"