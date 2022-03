A pochi minuti dalla partita contro la Juventus, l'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha presentato così il match ai microfoni di Dazn: "Prima della partita non possiamo sapere quale sarà la chiave, veniamo a giocare in casa di una squadra che sta lottando per vincere il campionato e sicuramente avremo campo da sfruttare".