Tanti ballottaggi per Gotti e Spalletti in vista della gara tra Spezia e Napoli in programma domenica alle 12.30 per la 21a giornata di Serie A. Nei bianconeri Shomurodov verso il debutto e vicino a lui potrebbe giocare Maldini e non Verde; Bourabia è in vantaggio su Esposito e in difesa il nuovo acquisto Wisniewski insidia Caldara. Dall'altra Rrahmani in pole su Juan Jesus, Lobotka più di Demme ed Elmas verso la panchina. Solito testa a testa tra Lozano e Politano. La partita sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport.



Le probabili formazioni:



Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Maldini, Shomurodov. All.: Gotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.