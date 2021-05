Corsae lotta per, inin palio c'è molto di più dei semplici 3 punti e a partire dalle ore 15 al Picco tanto dei rispettivi obiettivi potrebbe subire uno scossone. Gli azzurri didopo il passo falso contro il Cagliari non possono sbagliare per sfruttare il turno di campionato che mette di fronte Juventus e Milan e, in caso di vittoria e qualunque sia il risultato di quella gara, agganciare almeno il quarto posto. Dall'altro i ragazzi diche non vincono da 4 gare consecutive devono provare a ritrovare i 3 punti per rimettere margine fra sé e il Benevento oggi ultima delle retrocesse ma soltanto a -3 dai liguri.(4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot , Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All.: Italiano(4-3-3-): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Fabian,Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.​