Lo scorso 22 maggio 2022 le due tifoserie entravano in contatto costringendo anche a sospendere per qualche minuto la gara. Questa volta nessuno scontro, considerando anche il settore ospiti chiuso, ma allo Stadio Picco si sono alzati dei cori vergognosi.- Dalla Curva Ferrovia nel corso della ripresa i tifosi dello Spezia hanno iniziato a prendere di mira i supporters napoletani presenti in altri settori dello stadio.. A rincarare la dose gli spezzini hanno tirato in ballo anche Maradona:La risposta è stata tutta per la squadra, per il grande momento perché in campo il Napoli ha vinto 0-3 e i sostenitori azzurri hanno replicato con il solito