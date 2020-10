Lo Spezia ha cercato fino all’ultimo di colmare le proprie lacune nel reparto offensivo, provando a regalare un rinforzo a mister Italiano. La pista più calda che , come riporta tuttob, è stata percorsa nella giornata di ieri è stata quella che conduceva all’attaccante classe ’90 Milan Đurić della Salernitana.



Gli amaranto però non me hanno voluto sapere di lasciare andare il proprio bomber, rifiutando anche Mora e Acampora come contropartite. Il rapporto tra il bosniaco e i campani dovrebbe quindi continuare anche nei prossimi anni, visto il rinnovo biennale in arrivo.