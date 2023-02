Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, ha parlato a Dazn del suo presente in Italia e dei sogni futuri.



LO SPEZIA - “I tifosi sono molto caldi e mi fanno divertire. Non è facile per gli avversari giocare al Picco perché i tifosi si fanno sentire. Appena entro in campo cerco di caricarli, è una cosa che mi fa stare bene e voglio far capir loro che ci teniamo”.



IDOLO - Idolo? Puyol, ma anche Moras e Manolas e Papastathopoulos. Poi sono amico di Kyriakopoulos e Lykogiannis”.



FUTURO - "Sogni? “Mi piacerebbe la Premier League e tornare a giocare in Champions League. Non dimenticherò mai il gol a Barcellona, lo sento ancora come un sogno”.