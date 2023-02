Le parole di M'Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ai microfoni di DAZN dopo la doppietta contro l'Udinese. "Sono contento di essere tornato ad aiutare la squadra dopo l'infortunio, volevamo i tre punti ma abbiamo fatto una grande partita. Siamo contenti per il pareggio. Io sono tranquillo, sereno, anche i miei compagni credono in quello che posso fare".



Una partita di lotta, avete giocato un calcio fisico. Che partita avete fatto?

"Una partita di squadra, abbiamo lottato su ogni pallone come ci chiedeva il mister".



Che impronta ha cercato di darvi Semplici?

"Di stare sereni e far vedere cosa possiamo fare".



Un pareggio che vi fa contenti?

"Meglio prendere un punto che zero".