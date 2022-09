Mbala Nzola, attaccante dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria



'Siamo contenti di aver vinto davanti ai nostri tifosi, abbiamo vinto per loro. Contro la Sampdoria non è una partita come le altre, il mister ci ha detto di spingere fino alla fine. I gol? Sabiri più bello, il mio più pesante. Io contro me stesso? Nulla da dire oltre, se sto bene mentalmente posso fare grandi cose"