Vincenzo Italiano non rischia. M’Bala Nzola non è stato convocato per la Fiorentina, come aveva spiegato l’allenatore in conferenza il vero obiettivo era averlo tra una settimana contro il Parma, anche se aveva recuperato dall’infortunio. Sicuramente non sarebbe stato titolare, ma ora lo staff ha deciso di farlo rimanere direttamente a casa visto che aveva autonomia limitata e non era ancora al 100% dopo l’infortunio. Rimane a La Spezia a lavorare sulle condizione.