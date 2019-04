David Okereke, attaccante dello Spezia, parla al sito ufficiale del club ligure della sua avventura con la Nigeria: "Un sogno che si realizza, forse anche prima di quanto mi sarei potuto aspettare e per questo devo dire grazie al Club ed al mister che hanno creduto in me; il gol dedicato alla mia famiglia che ha fatto un lungo viaggio per sostenermi e sono felice di aver regalato loro questa grande gioia. Felice per la chiamata con la Nazionale maggiore, ed anche per questo ringrazio lo Spezia, che mi ha consentito di prolungare la permanenza in Nigeria e di essere a disposizione del CT Rohr".