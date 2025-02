Spezia-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Spezia - Palermo in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tra le tante partite che offre la 25esima giornata di Serie B, i riflettori sono puntati sullo lo stadio ‘Alberto Picco’, che sarà teatro della sfida che vede ilospite sul campo delloI liguri allenati da Luca D'Angelo cercano conferme e vogliono conquistare la quarta vittoria consecutiva. Dall'altra parte arriva, invece, un Palermo reduce da due sconfitte.Partita: Spezia-PalermoData: domenica 9 febbraio 2025Orario: 15.00Canale tv: DAZNStreaming: DAZN

: Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Degli Innocenti, S. Esposito, Vignali, Reca, Lapadula, P. Esposito. Allenatore: D'AngeloAudero; Magnani, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Segre, Verre, Ranocchia, Lund; Brunori, Pohjanpalo. All. Dionisi- La sfida tra Spezia e Palermo sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

- Spezia-Palermo sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.