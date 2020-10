Uno dei due gol che hanno permesso allo Spezia di pareggiare la partita contro la Fiorentina di ieri porta la firma dell’esterno offensivo classe ’96 Daniele Verde. Oggi ai microfoni di acspezianews.it ha parlato l’agente dell’ex Roma, Luigi Lauro per analizzare al meglio il momento del suo assistito e l’impatto con l’ambiente spezino. Queste sono state le sue parole:



"Daniele è contento per il risultato e il primo gol in campionato. Gli piace molto l’ambiente, è contentissimo dei compagni di squadra e ha una stima immensa nell’allenatore. È venuto per rimanere e farà di tutto perché lo Spezia si salvi"