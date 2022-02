Riccardo Pecini, capo dell'area tecnica dello Spezia, ha parlato a Tuttosport e spiegato la svolta con Thiago Motta: "Giusto dire che siamo cresciuti tutti, anche noi dirigenti e che la squadra ha saputo compattarsi. Ma credo che il campionato sia tutt'altro che definito e non vedo squadre che possono cedere come fece il Benevento lo scorso anno. Tutto è in gioco".



RETROSCENA GATTI - Anche lo Spezia voleva Federico Gatti, che la Juventus ha acquistato dal Frosinone. Lo conferma Pecini: "Ne avevo parlato a lungo con Angelozzi. Offrii il giusto e la possibilità di lasciarlo ma ci chiesero subito cifre elevate e poi scommisero sul giocatore. Angelozzi aveva visto bene".