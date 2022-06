Thiago Motta non sarà più l’allenatore dello Spezia. La decisione è presa ormai da tempo, manca solo l’ufficialità del suo sostituto che sarà l’ex tecnico dell’Udinese Luca Gotti. Ma il ritardo nella comunicazione è da collegare alla pendenza economica che riguarda i cinque componenti dello staff di Motta, che non pretende nulla per sé, ma chiede che i suoi collaboratori siano pagati regolarmente. La società dei Platek ha fatto una proposta che non coprirebbe totalmente l’importo dello stipendio. Nella trattativa ballano circa 500.000 euro lordi e la questione va risolta quanto prima perché lo Spezia non può permettersi di tenere a libro paga, e quindi nemmeno di esonerare, dei professionisti della cui collaborazione non si vuole più avvalere. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell'articolo ripreso da Calcio e Finanza.