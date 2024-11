Spezia, Pio Esposito a CM: "Io come Braccio di Ferro, mangio pasta al ragù e faccio gol"

Avete presente l’esultanza di. La pipa in bocca ancora non l’ha mai messa, ma i suoi festeggiamenti sono ispirati ad altro: "dicendo che sto diventando sempre più muscoloso. Da lì ho deciso di festeggiare così i gol".. Occhio, non fatevi ingannare dal fatto che l'accento del sud è completamente sparito: "A casa parliamo solo in dialetto" svela Esposito junior facendosi una risata.

"Il nome completo è Francesco Pio, ma io mi sono sempre fatto chiamare Pio perché è più originale. Fin da piccolo, dai tempi della scuola: di Francesco ce n'erano sempre tanti dappertutto"."In onore di Padre Pio. I miei genitori sono molto credenti, e i nomi dei nonni maschili erano stati già presi dai miei fratelli: Sebastiano, che è all'Empoli, e Salvatore che gioca con me nello Spezia"."Per me sarà una partita speciale perché sono da sempre tifosissimo della Juve Stabia, è sempre stata la mia unica squadra".

"Certo. I miei amici da piccoli tifavano per Juve, Inter, Milan... e io per la Juve Stabia. Una squadra che loro neanche conoscevano"."Sì, in tanti mi hanno scritto per chiedermi se lascio loro la maglia"."Quando avevo 6 anni ci siamo trasferiti tutti a Brescia, ma ogni estate ero giù dai miei parenti. Ricordo il campetto del mio rione Cicerone e le intere giornate passate lì insieme ai miei fratelli e con gli amici. In quel posto ho tirato i primi calci e ho imparato a giocare a pallone, per me è casa".

"E' stata una promessa che avevamo fatto, un gesto di riconoscenza verso quel posto che ci aveva dato tutto. E' stato lasciato in abbandono per vent'anni e così l'erba del sintetico aveva lasciato posto all'asfalto, le reti e le recinsioni erano rotte..."."Un'altra azione che ci siamo sentiti di fare per ringraziare chi ci ha lanciato, la Voluntas Brescia e il talent scout Roberto Clerici: fu lui a prenderci dal Club Napoli col quale giocavamo a Castellamare, ci ha fatto fare dei provini e ci ha fatto trasferire a Brescia".

"Abbiamo puntato tutto sul calcio, e insieme a noi i nostri genitori che hanno fatto molti sacrifici. Mia mamma aveva qualche dubbio sul trasferimento a Brescia, ma mio padre ha insistito e alla fine ha avuto ragione lui"."Quest'estate avevo qualche possibilità ma dal primo secondo ho deciso di tornare allo Spezia perché ho trovato un mister che mi ha rivoluto fortemente e che mi aveva dato molta fiducia. Stesso discorso per il gruppo e compagni di squadra con i quali mi sono trovato molto bene... Sono arrivato e mi hanno dato la possibilità dall'inizio di giocare subito alla prima e ho fatto gol contro il Pisa e da lì ho quasi sempre giocato...".

"Una cifra in testa ce l'ho, ma non l'ho mai detta e non voglio farlo per scaramanzia"."La sera prima di ogni partita mangio sempre la stessa cosa"."Possiamo scegliere tra due/tre piatti per ogni portata. Io prendo sempre pasta al ragù e salmone con avocado"."L'anno scorso, essendo il primo, era un po' strano; ora ci sono più abituato. Poi è chiaro che giocando insieme da sempre in campo ci conosciamo a memoria".

"Da fratello più grande dei tre, Salva mi dà tanti suggerimenti sulla vita fuori dal campo; Seba gioca nel mio stesso ruolo e mi dà qualche consiglio di campo"."Da piccoli capitava spesso con Seba: lui mi provocava e io mi arrabbiavo subito, così chiamavo Salvatore che da fratello maggiore veniva a difendere il più piccolo"."Sebastiano è quello che ne ha portate di più, quando ha fatto l'anno di Serie A con l'Inter ne ha portate tante importanti tra le quali quella della Juventus di Ronaldo".

"Ovviamente mettevano me perché sono il fratello minore, ma io ho sempre voluto fare l'attaccante"."Portare la bandiera italiana sul tetto d'Europa è stato un orgoglio incredibile. Inoltre ha rappresentato una sorta di riscatto perché venivo dal Mondiale Under 20 perso in finale"."Eravamo un gruppo molto unito e avevamo fame di vittoria. Bollini aveva organizzato tutto in modo maniacale, in particolare ci faceva lavorare molto sulle palle inattive".

"A fine Europeo siamo andati a fare serata a Malta tutti insieme, portando con noi anche lo staff e mister Bollini"."Ci sono ex compagni con i quali ho giocato dai 10 ai 18 anni: Di Maggio (oggi al Perugia, ndr), Stankovic (Venezia), Owusu (Novara)... ancora oggi ci sentiamo spesso. E poi ogni tanto mi arriva qualche messaggio dai dirigenti per farmi i complimenti"."Per dieci anni ho vissuto più a Interello che a casa mia, è stato il posto dove sono cresciuto".

"Edin Dzeko, per la sua semplicità nel fare cose complicatissime"."Milan Skriniar, arrivava ovunque".