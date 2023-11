Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia in prestito dall'Inter, ha parlato a SportWeek, in una lunga intervista, anche della possibilità di affermarsi in nerazzurro. Il classe 2005 però non vuole correre e dimostra grande maturità: "Guardare troppo lontano non è produttivo: se non ti concentri sul breve, come puoi arrivare agli obiettivi a lungo termine?".



SU LAUTARO - "Come descriverei Lautaro Martinez con una parola? Ne uso due, forza e cattiveria. Thuram invece è velocità, mentre Scamacca dell'Atalanta potenza. Quello che mi piace di più però è Dzeko, per la sua capacità di legare il gioco. Fa un lavoro clamoroso, credo che nessuno come lui sia importante per la squadra".