Il direttore dell'area tecnica dello Spezia Meluso nelle scorse ore ha annunciato un nuovo colpo in entrata del club: “Non faremo nessun ulteriore integrazione con gli svincolati, abbiamo un solo posto in lista e stiamo aspettando Nzola, un nostro obiettivo. Il calciomercato è un momento dinamico, bisogna essere veloci nel prendere decisioni. Vero avevamo una serie di obiettivi in attacco, ma la possibilità di prendere Nzola ci ha fatto cambiare idea. Si tratta di un giocatore di prospettiva e che gode di grande fiducia da parte dell’ambiente". Arriverà dunque il giocatore, svincolato dopo l'esclusione del Trapani dalla Serie C.