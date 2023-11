Come riferiscono i media spagnoli, l’agente di Daniele Verde, esterno offensivo dello Spezia, sta lavorando per trovare una sistemazione adeguata con il Real Valladolid, dove nel 2018/19 ha segnato sei reti in 26 presenze, che può provare a riportarlo in Spagna per puntare alla promozione in Liga. L’idea è quella di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto vincolato alla promozione con il giocatore che gradisce la destinazione conoscendo già l’ambiente.