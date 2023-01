Spezia-Roma è il terzo incontro della domenica della 19esima giornata di Serie A. I giallorossi di José Mourinho non vogliono fermare la propria marcia che, fra campionato e Coppa Italia li ha visti protagonisti in positivo e in piena corsa per un piazzamento Champions. Viaggia a ritmi di una tranquilla salvezza invece lo Spezia di Luca Gotti che arrivano dal successo sul Torino e da una comunque positiva prestazione nell'eliminazione dalla coppa con l'Atalanta. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Spezia-Roma si giocherà domenica 22 gennaio 2023 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia con calcio d'inizio alle ore 18. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn. Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Caldara; Holm, Bourabia, Ampadu, Zurkowski, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho