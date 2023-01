Spezia-Roma (calcio d'inizio ore 18) è il posticipo valido per la 19ª giornata di Serie A: arbitra Simone Sozza della sezione di Seregno, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



SPEZIA – ROMA h. 18.00



Arbitro: Sozza

Assistenti: Cecconi - Bercigli

Quarto uomo: Pezzuto

VAR: Fabbri

AVAR: Manganiello



PRIMO TEMPO



40' - Caldara ferma fallosamente Abraham: giallo per il difensore spezino.



37' - Primo giallo dell'incontro: lo rimedia Bourabia.



29' - Altre proteste Roma dopo uno scontro tra Abraham e Hristov al limite dell'area: i giallorossi chiedono fallo e rosso da ultimo uomo per il difensore dello Spezia, l'arbitro non concede la punizione.



15' - La Roma chiede un rigore: Zalewski cade in area dello Spezia dopo un lieve contatto con Salva Ferrer, l'arbitro Sozza non concede e silent check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara. Veementi proteste della Roma: paga con il giallo Foti, vice di Mourinho.