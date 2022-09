Spezia-Sampdoria (sabato 17 settembre alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. All. Gotti.



SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Leris, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.