Spezia-Sassuolo (sabato 27 agosto alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Indisponibili Amian, Antiste, Ferrer e Verde da una parte; Muldur e Traoré dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Bastoni, Agudelo, Reca; Nzola, Strelec.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.