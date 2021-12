La squadra di Thiago Motta viene da tre ko consecutivi e ha necessità di smuovere la classifica per allontanare il terzultimo posto, mentre i neroverdi, esaltati dai quattro punti collezionati contro Milan e Napoli, inseguono il quarto risultato utile consecutivo per avvcinare la zona Europa.e dovrebbe rilanciarli tutti quanti dal primo minuto. In difesa, spazio anche a Salva Ferrer, Erlic e Nikolau.Dionisi è orientato a toccare il meno possibile di una squadra che ha funzionato a meraviglia nelle ultime due partite, ma qualche ballottaggio resta in piedi:Berardi, Raspadori e Scamacca non si toccano, Mateus Henrique potrebbe strappare il posto a Traoré.- La visione di Spezia-Sassuolo sarà possibile solo grazie DAZN, che trasmetterà in esclusiva il match. Coloro che sono interessati a questa partita potranno guardarla sia con una smart tv che con un televisore non di ultima generazione. Nel primo caso sarà sufficiente accedere all’app, mentre nel secondo sarà necessario uno dei seguenti dispositivi da collegare alla tv: console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.