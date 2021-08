Lo Spezia è in vantaggio sulla Salernitana nella corsa al centrocampista Cameron Puertas, svizzero classe 1998 in forza al Losanna. Inoltre sono in arrivo il terzino sinistro Reca dall'Atalanta, il centrocampista Bourabia dal Sassuolo e l'attaccante Strelec dallo Slovan Bratislava.



Hanno firmato accordi quinquennali e sono stati lasciati in prestito ai rispettivi club lo svedese Holm al Sonderjyske e l'islandese Ellertsson alla Spal. Mentre si stanno rifinendo i dettagli per il centrocampista Hove dello Stromgodset (che chiede troppo rispetto al milione offerto), è ancora in piedi l’operazione che porterebbe Nzola al Genoa, con arrivo allo Spezia di Destro e Agudelo.