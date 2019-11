Simone Scuffet, portiere dello Spezia, parla al sito ufficiale del club: "Bravo il Chievo nella prima frazione, dal canto nostro nelle difficoltà siamo stati bravi a ricompattarci e a uscire alla distanza, rischiando anche di vincere nel corso della ripresa; sapevamo sarebbe stata una sfida difficile contro una squadra di grande qualità, ma siamo stati capaci di soffrire con ordine, dimostrando maturità, ma anche coraggio per creare pericoli ai gialloblù. Personalmente ho cercato di farmi trovare pronto, i compagni mi hanno dato una grossa mano a limitare le occasioni e in generale tutta la squadra sta lavorando bene da alcune partite a questa parte, con gli attaccanti i primi a dedicarsi con attenzione alla fase difensiva; teniamo la linea alta, questo impone al portiere di uscire e dare una mano alla linea difensiva. La parata più difficile? Non saprei. Ho cercato di dare del mio meglio, riproponendo quanto preparato in settimana con mister Senatore ed è andata bene".