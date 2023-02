Primo impegno sulla panchina dello Spezia per Leonardo Semplici, chiamato quest'oggi a sfidare a domicilio l'Udinese. L'ex di Cagliari e Spal ha analizzato così lo stato in casa spezzina: 'Ho trovato un gruppo coeso - ha spiegato a Dazn -. Ci siamo allenati bene, oggi abbiamo le forze per portare a casa il risultato. La rosa può raggiungere l'obiettivo prefissato".