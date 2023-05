A due giorni dalla sfida contro il Torino, il tecnico dello Speziaè intervenuto in conferenza stampa, per analizzare il momento dei liguri e l'importanza del match. Ecco le sue dichiarazioni.“Abbiamo fatto una buona gara, purtroppo non è stata sufficiente per vincere. I ragazzi per me hanno fatto bene, nel primo tempo molto bene, nella ripresa abbiamo avuto qualche problema in uscita e loro sono stati bravi in ripartenza, anche se non abbiamo rischiato niente. Ci ha dato indicazioni, la squadra c’è, è in salute e ci stiamo preparando al meglio per la partita con il Torino che sarà importantissima per il nostro obiettivo”.“Dipende dai risultati. Mi sono espresso su questo aspetto, siamo concentrati sul nostro avversario, il Torino. Stiamo preparando al meglio, affrontiamo una gara di grande valore, sono una squadra importantissima. Starà a noi cercare di far sì che questa gara possa diventare per noi una partita a nostro favore. Ci saranno difficoltà, so che lo stadio sarà sold-out e mi fa molto piacere. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, quindi dovremo attraverso la prestazione far sì di trascinarli perché ci serviranno tantissimo”.“Caldara ancora non è recuperato, vediamo se domani potrà essere a disposizione. Verde ha avuto un problemino, lo stiamo valutando e vedremo se sarà tra i convocati. Maldini e Bastoni hanno fatto il primo vero allenamento con la squadra, non hanno una condizione ottimale ma sono due giocatori importanti per queste due partite”.“Andremo avanti come abbiamo fatto nelle ultime partite. L’avversario è differente, porta molta pressione giocando uomo su uomo. Sono molto bravi nelle ripartenze, a rubare palla e fare male. Dovremo stare attenti durante i 95 minuti. Hanno giocatori anche tecnici, serve massima attenzione per portare a casa il risultato che ci serve”.“Prima delle partite hai strategie, poi durante la partita gli episodi le cambiano. Dovremo cercare di essere attenti al massimo, con determinazione. La voglia e l’obiettivo non possono mancare, tutti sanno quanto conta. C'è massima attenzione per queste due partite, sappiamo di giocare con una squadra di valore diverso rispetto al nostro. Ce la possiamo giocare, magari anche vincere”.“La squadra sta bene. Chiaro che giocare con questo caldo il ritmo può avere qualche difficoltà in più. I ragazzi stanno bene, si stanno allenando con responsabilità attuando quello che stiamo facendo in allenamento. Sono convinto che faremo una grande partita, così dovrà essere perché vogliamo l’obiettivo. Per le prestazioni fatte ce lo meritiamo, dobbiamo dare continuità di risultato che è la cosa determinante”.“Chi gioca davanti è importante tecnicamente. Sanabria è uno di questi, ma anche gli altri che giocheranno sono di grande livello. Penso sia da temere tutto il Torino, che ha dimostrato di fare un buon campionato con obiettivi diversi da quelli dello Spezia. Dobbiamo fare una grande partita per far sì che i nostri obiettivi siano maggiori di quelli del Torino”.“Dopo la partita ero un po’ scontento, non per la prestazione ma per il risultato. Vincere a Lecce sarebbe stato determinante, qualcosa ci è mancato. Bisogna avere cattiveria, fare scelte migliori, tirare più in porta perché se non lo fai fai fatica a fare gol. Dobbiamo essere noi a volerlo e determinare la gara in corso. Sabato ci vorrà grande attenzione, grande determinazione, tutti requisiti che servono per disputare una partita di questo valore”.“Zurkowski sta meglio, si allena bene. Stanno bene tutti i ragazzi, sono ben presenti, stanno soffrendo perché questo finale di stagione si sperava di non viverlo così. Ma siamo qui anche per demerito nostro, dobbiamo saper reagire e e far sì che arrivino i risultati che ci servono. Non importa come giochiamo, ma il risultato finale. Sotto certi aspetti mi auguro di essere anche meno belli delle ultime partite ma di portare a casa un risultato che ci possa servire”.“Lo dicevo al mio staff. Ho trovato una società che ci ha dato grande disponibilità, che si impegna quotidianamente ed è presente sempre. Ci fa piacere vederli allo stadio, la vicinanza è importante e siamo sereni e fiduciosi. Li ringrazio, nonostante le pressioni che possiamo avere sono sempre stati bravi a gestire i momenti non positivi”.“Le motivazioni ti fanno cambiare il risultato e un allenatore deve sapere quando è il momento per caricare. Sappiamo tutti l’importanza della gara di sabato, ho ragazzi responsabili, di valore, sono convinto che si prepareranno al meglio per far sì che possano prendersi le soddisfazioni che merita questa piazza, questa gente e questa società”.