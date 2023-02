Le parole di, tecnico dello Spezia, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Udinese. ". Ha fatto un percorso di grande auspicio per la sua carriera, soddisfazione ma anche di tutti i ragazzi perché abbiamo fatto una grande partita.. Nonostante siamo andati anche sotto, abbiamo reagito nella maniera giusta. Siamo soddisfatti. Vedere il tuo allenatore che ti incita è un aspetto importante, le cose negative le sappiamo e dobbiamo rinforzare le cose positive di questi ragazzi"."Volevamo cercare di ripartire come il primo tempo, dobbiamo dar merito all'Udinese. Creando tutte queste situazioni da gol, trovando anche l'equilibrio, possiamo avere una continuità di gioco e risultati"."L'esperienza è importante ma ci sono anche tanti giovani interessanti, abbiamo una rosa di qualità e dobbiamo migliorare sotto l'aspetto del palleggio in mezzo al campo. Potevamo gestirla meglio e soffrire meno, ma essendo la prima gara sono soddisfatto. I ragazzi hanno recepito bene quello che volevo da loro"."Un giocatore di valore che deve convincersi ancora di più delle sue possibilità, è ancora a zero gol e sto cercando di convincerlo che deve fare ancora più gol. Ho trovato un gruppo coeso"."Sarà importante con il Verona, ora ci godiamo questa vittoria poi da martedì penseremo a prepararci al meglio".