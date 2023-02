Dopo la separazione con Gotti, a guidare lo Spezia nella gara di oggi contro la Juventus ci sarà Fabrizio Lorieri, ex portiere degli Anni '80 e '90 - tra le altre di Lecce e Roma - già nello staff di Di Francesco nel Sassuolo e nella Sampdoria e vice di Gotti prima dell'esonero. In attesa del nuovo allenatore, che sarà Leonardo Semplici. L'ex Cagliari oggi è atteso in tribuna per seguire da vicino quella che dovrebbe essere la sua nuova squadra, in attesa di formalizzare l'accordo e firmare il contratto nei primi giorni della prossima settimana.



Semplici è pronto a una nuova avventura dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Cagliari interrotta nel settembre 2021 quando è stato sostituito da Mazzarri dopo appena tre giornate di campionato.