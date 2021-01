Lo Spezia cerca una sistemazione sul mercato agli esuberi Bartolomei, Ramos, Mora, Mastinu e Sala, tutti fuori rosa dal 27 dicembre. In entrata si cerca un terzino destro: dall'Atalanta può tornare Piccini (ex Fiorentina e Valencia). Le piste alternative portano a Faragò (Cagliari) e Sabelli (Brescia).



A centrocampo piace la mezzala Gucher (Pisa), in attacco si pensa a Falco, in uscita dal Lecce. Quest'ultimo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, interessa anche a Parma e Benevento. Dato pure sulle tracce di Cutrone (Fiorentina).