Lo Spezia è al lavoro per portare in Italia l'attaccante slovacco dello Slovan Bratislava, David Strelec (classe 2001). Il ds Pecini lo conosce molto bene, infatti aveva già cercato (invano) di portarlo alla Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport, ora lo Spezia prepara un'offerta da 2 milioni di euro.



Dopo l'arrivo di Kovalenko dall'Atalanta, l'allenatore Thiago Motta aspetta un altro rinforzo a centrocampo: dopo il no del Milan per Krunic, lo Spezia affianca il Venezia nella corsa a Maleh della Fiorentina.