, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani, alle 18:30, contro la. All'ex allenatore del Genoa gli è stato chiesto del suo avversario in panchina,, se per lui è un'ispirazione: “Si può imparare sempre, giovane o no, non è la cosa più importante. Ho imparato da quando ho giocato fino ad oggi, spero di farlo sempre perché vuol dire che avrò voglia di fare questo lavoro. Da Sarri si può imparare sempre, ha fatto una grande carriera e ha un futuro importante. Gli auguro il meglio. Sto imparando molto, il calcio non si ferma più, è in evoluzione continua e dobbiamo essere sempre attenti: ascoltare tanto e imparare”.- “Abbiamo recuperato alcuni giocatori e chi ci sarà sarà in grado di giocare la partita”.- “Mi aspettavo una buona prestazione per quanto fatto durante la settimana e non sarà diverso domani, dove abbiamo preparato bene la partita. È una partita nuova, diversa, contro una buona squadra ed entreremo in campo per fare una buona prestazione”.- “Le gerarchie sono chiare per tutti da dentro, voi da fuori lo vedrete man mano. Dentro di noi è chiaro, ognuno conosce il suo ruolo e voi vedrete cosa accadrà”.- "​Mi aspetto una partita difficile per noi, dovremo essere pronti ad affrontarla come alla prima. Ora prepariamo questa partita per prepararla nel miglior modo possibile e per fare la miglior partita".