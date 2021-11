L'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna. Queste le parole del tecnico: "Nessun turnover:​affronteremo partita in partita e domani chi sarà in rosa sarà chi è pronto per domani. Poi penseremo alle altre. Manca solo Leo Serena. ​Bastoni è un terzino sinistro ma fa anche il centrocampista. ​Non avendo Gyasi in questo ruolo vedremo se mantenere il 3-5-2. ​Non aspetto un Bologna diverso, hanno perso l’ultima in casa. Faremo il nostro massimo. Giocheremo come in settimana in allenamento, possiamo mettere in difficoltà il Bologna e ottenere il risultato che vogliamo, senza nessun segreto. Giochiamo in casa, contro una squadra forte come noi, alla fine vedremo chi ha meritato".