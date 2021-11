L'allenatore dello Spezia Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Bologna: "Il rigore non l’ho visto, ma c’era Nzola non può lasciare il braccio così. Non abbiamo giocato una buona partita, ma quando capita così puoi anche vincerla. Dobbiamo giocare meglio in fase difensiva".