Thiago Motta, allenatore dello Spezia, parla a Dazn prima della partita contro l'Empoli: "​Stiamo bene, abbiamo una grandissima opportunità oggi pomeriggio per fare una buona prestazione e ottenere un risultato positivo. Giochiamo contro una squadra che viene dalla Serie B, che sta andando più forte di noi e ha 26 punti. Noi dobbiamo accettare questo con umiltà e con tutte le nostre forze. Dobbiamo lottare e combattere per tutta la partita come i ragazzi stanno facendo, anche se è un momento non ottimale. Il secondo anno per una squadra che arriva dalla Serie B è sempre più difficile perché durante il primo anno, come sta dimostrando l'Empoli, si gioca con più entusiasmo. Loro hanno vinto il campionato di B l'anno scorso e sono abituati a vincere. Noi dobbiamo cambiare la nostra dinamica".