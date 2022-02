Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro la Fiorentina: "Il risultato dell'andata è stato negativo, ma se rivediamo la partita siamo rimasti in gioco fino alla fine del primo tempo pur soffrendo più del consueto. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra che pressa molto alta, dovremo essere bravi ad attaccarla diversamente dall'andata".



FIORENTINA - "Noi giocheremo come sempre. Ogni partita ha una storia a sé, proveremo a sfruttare le nostre qualità e a limitare al contempo i loro punti di forza. La Fiorentina è una buona squadra, che lotta per andare in Europa, ma anche noi lottiamo per il nostro obiettivo".



ITALIANO - "Italiano ha fatto un buon lavoro quando era allo Spezia, è un allenatore che ha dimostrato un grande valore e anche per questo è arrivato in una squadra come la Fiorentina. Da parte mia c'è rispetto per lui e per quello che ha fatto, ma noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi. Daremo il massimo per fare bene".