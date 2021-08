Dopo l’ottima vittoria in Coppa Italia l’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha analizzato così la partita ai microfoni di Mediaset.



"Sono soddisfatto per il risultato. Non era facile e lo sapevamo dall'inizio. Loro hanno fatto molto bene la preparazione, complimenti ad entrambe le squadre perché hanno giocato fino alla fine. Questa volta il risultato positivo è stato nostro, ma anche loro hanno fatto una buona prestazione. L'atteggiamento. Bisogna lavorare ancora su tante cose, è la prima partita, ma l'atteggiamento è stato buono specie nei momenti di difficoltà. Hanno tenuto fino alla fine e poi con il 3-1 l'abbiamo chiusa".



SU FERRER - "Credo sia un giocatore aperto a migliorare, che può ricoprire altri ruoli e che durante la settimana ci dà disponibilità. E' un ragazzo molto intelligente, che fisicamente ha doti importanti e anche tecnicamente. Pensavo in questa partita di bloccare un giocatore loro che veniva dentro a giocare e che poteva metterci in difficoltà. Sono soddisfatto della sua prestazione come di tutti".



SUI CAMBI - "Ero soddisfatto e non pensavo servissero cambi visto che controllavano la partita. Non avevamo la necessità di fare un altro cambio".