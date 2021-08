Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Gennaro Acampora. Il centrocampista napoletano ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al club giallorosso.



Gennaro Acampora, approda nel Sannio andando così a rinforzare la linea mediana. Il classe '94 cresciuto nelle giovanili del Napoli, maturato poi in quelle di Spezia e Inter, nelle ultime due stagioni proprio con il club ligure ha collezionato una promozione in Serie A e quindi la salvezza dello scorso anno. Il 27enne centrocampista campano vanta dunque già 106 presenze condite da 4 gol e 8 assist nella serie cadetta e 14 presenze nella massima categoria.