Dopo Rachid Kouda, lo Spezia chiude un altro colpo della sua estate e regala a Massimiliano Alvini il giovanissimo Christian Cugnata, che firma con le Aquile fino al giugno 2026.



IL COMUNICATO - "Nuovo acquisto in casa Spezia!

Il Club di via Melara comunica di aver acquisito l'esterno mancino Christian Cugnata, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Classe 2005, nativo di Lentini, Cugnata è cresciuto nelle giovanili del Catania, per poi mettersi in luce nella passata stagione con la maglia della Casertana, nel campionato di Serie D, scendendo in campo in 17 occasioni e servendo anche due assist. Giovane potente, strutturato e competitivo, Cugnata ha saputo attirare su di sé i riflettori delle più importanti formazioni Primavera italiane ed estere, anche grazie a una capacità di corsa non indifferente, che lo rende capace di imporsi in più posizioni lungo l'out di sinistra, giocando sia come quarto difensivo oppure come quinto a tutta fascia. A partire dalla giornata odierna, il neo aquilotto sarà a disposizione di mister Alvini nel ritiro di Santa Cristina. Mentalità, qualità e struttura per il presente e il futuro delle Aquile.

Benvenuto Christian!"