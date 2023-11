Lo Spezia, dopo l'esonero di Massimiliano Alvini, comunica sul proprio sito "di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Luca D'Angelo, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza".