Spezia, UFFICIALE il ritorno di Vignali

Lucatorna allo: la notizia è ufficiale e confermata dal comunicato sul sito dei liguri:Spezia Calcio comunica di aver acquisito, dal Como 1907, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza, le prestazioni sportive del calciatore Luca Vignali.Spezzino di nascita, cresciuto nel settore giovanile aquilotto fino all’approdo in prima squadra, Vignali è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in Sere A della stagione 2019/2020, lasciando il segno nella storia del Club con quell’iconico salvataggio, a tempo scaduto, nella finale play-off di ritorno contro il Frosinone.Classe 1996, autore di 140 presenze in maglia bianca, Vignali nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Como, collezionando 71 presenze, 5 gol e 6 assist.Da sempre legato all’ambiente spezzino e allo Spezia Calcio, il calciatore negli anni ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore dei tifosi aquilotti, rendendosi autore di prestazioni importanti, impreziosite sempre da un forte senso di appartenenza alla maglia bianca e ora è tornato alla base per dare il proprio contributo, con indosso la maglia numero 14.