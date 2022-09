Mercato chiuso in entrata ma non in uscita per i club di Serie A, che possono ancora fare cessioni in Paesi dove la sessione è ancora aperta. In questi minuti lo Spezia ha definito la cessione di Suf Podgoreanu in Israele al Maccabi Haifa, prossimo avversario della Juventus in Champions. Affare chiuso in prestito con diritto di riscatto.