Nuovo rinforzo per lo Spezia che punta a risalire subito in Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, i bianconeri hanno annunciato l'acquisto di Mirko Antonucci dal Cittadella: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’As Cittadella, le prestazioni sportive del calciatore Mirko Antonucci, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2027.